SOCIÉTÉ

Vidéo - Vaiana Law, candidate à Miss Dragon

Mercredi 24 Mai 2017 à 08:00 | Lu 145 fois

MISS DRAGON - Vaiana Law a 21 ans. Elle pratique le yoga depuis trois ans, et cela l'aide à déstresser et se détendre. L'élection Miss Dragon représente pour elle, l'occasion de faire part de sa fierté pour ses origines et de partager son amour pour sa culture. Si elle devient l'élue, elle souhaiterait encourager les jeunes à renouer avec leur culture et perpétuer la langue chinoise.

