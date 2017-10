Vidéo - Une tortue géante s'échoue sur une plage d'Espagne

Rédaction web

Une tortue luth d'environ deux mètres de long et pesant 700 kilos s'est échouée fin septembre sur la plage de Callela en Espagne, rapporte La Vanguardia. C'est le deuxième spécimen qui se retrouve sur la côte catalane en quelques jours.Un phénomène surprenant. La tortue luth est pourtant très peu présente en Méditerranée. Selon les biologistes de la région, "on n'en a pas vu plus de dix en 2000 ans". Ce type de reptile préfère les eaux tropicales et subtropicales. On les retrouve surtout en Amérique du Sud. Ce sont les plus grandes tortues marines qui existent et leur physiologie leur permet de réguler leur température corporelle afin de nager sur de grandes distances.L'une des causes de décès de ces tortues géantes est l'ingestion de plastique qu'elles confondent avec des algues. Le corps de la tortue a été enlevé à l'aide d'un tractopelle et emporté à l'Université de Barcelone pour une autopsie.