Vidéo - Une séance de tirs au but haletante !

Bertrand Parent

Il ne fallait pas être cardiaque devant son poste de télé, au moment d’assister à la séance de tirs au but.Le premier des trois tireurs iraniens, Azem, entame la série de pénaltys parfaitement en logeant la balle dans les filets de Joe Torohia. Mais le capitaine Naea Bennett ne tremble pas et remet les deux équipes à égalité.Vient ensuite Mokhtari qui, lui aussi, transforme son pénalty. C’est alors que Teriitau s’avance et frappe sur la droite du gardien iranien. Mais celui-ci sort une parade incroyable et offre une balle de match à l’Iran. Les Tiki Toa sont à deux doigts de rentrer à la maison. Mais c’est sans compter Jo "Keeper" qui sort un fantastique arrêt sur le tir de Akbari.Tout est à refaire pour les Iraniens et les Tahitiens. La séance se prolonge alors sur le principe de la mort subite.C’est à ce moment-là que les Tiki Toa vont jouer avec nos nerfs ! Car l’Iran n’y est plus. C’est d’abord Ahmadzadeh qui expédie son tir sur la barre. Mais Labaste ne profite pas de cette première balle de match, son tir est encore arrêté par Hosseini. Kiani s’avance alors pour l’Iran mais voit son tir capté par Jo ! Une deuxième balle de match pour Tahiti… Mais non ! Ca ne veut pas rentrer. Le tir de Tepa en plein milieu du but de Hosseini est repoussé par celui-ci. C’est une malédiction…Mais il faut croire que le mana était du côté des Tiki Toa : Behzadpour envoie son tir au-dessus de la cage. Cette troisième offrande sera la bonne. Raimoana Bennett, allias Mo, envoie les Tiki Toa au paradis. Tahiti est en finale de la Coupe du monde.