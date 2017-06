Vidéo : Une raie retrouvée avec un couteau entre les deux yeux à Mahina

Elle tournait à la Pointe Vénus, sans doute terrassée par la douleur liée aux lésions neurologiques causées par le couteau qu'elle avait planté entre les deux yeux : une raie, a heureusement croisé le chemin d'un vétérinaire, qui l'a sortie d'un bien mauvais pas après une triste rencontre... Le docteur a retiré l'objet tranchant et s'est occupé de l'animal blessé. Il lui a fallu 30 minutes pour se remettre à nager à peu près normalement.



Une semaine après la journée mondiale des océans, le vétérinaire a publié les photos et vidéos de cette rencontre sur les réseaux sociaux pour sensibiliser ses abonnés au respect des mers et de leurs occupants...



Rédaction web