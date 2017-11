Vidéo - Une population en perte de vitesse

La répartition de la population par archipel évolue peu, celle-ci se concentrant principalement sur les Îles du Vent, où l'on dénombre 207 333 habitants, soit une augmentation de 3.2%, alors que sur les Îles Sous-le-Vent, on dénombre 35 393 habitants, augmentation de 2.2% en cinq ans, essentiellement portée par Bora Bora.



Aux Australes, on dénombre 6 965 habitants, où en cinq ans, la population a augmenté de 1,8 %, augmentation portée par Rurutu.



Aux Tuamotu-Gambier, on compte 16 881 habitants, soit une augmentation de 1,3 %. Rangiroa, Arutua et Fakarava, sont les trois communes les plus peuplées des Tuamotu.



Aux Marquises on note un ralentissement démographique avec une augmentation de la population de 0.9% avec 9 346 habitants.





Le reportage de Esther Parau Cordette et Tauhiti Tauniua Mu San