SPORT

Vidéo – Une clôture des jeux placée sous le signe de l'émotion

Samedi 12 Août 2017 à 15:35 | Lu 114 fois

RIMATARA - Les jeux inter-îles à Rimatara se sont clôturés sur une chanson des Australes reprise en cœur par l’intégralité des 570 athlètes et officiels, au terme d’une semaine de compétition. Un moment de partage et d’émotion unique qui montre une fois encore l’authenticité et la cohésion des îles Australes.

