SOCIÉTÉ

Vidéo - Une Mercedes SSK de 1929 à Fakarava

Samedi 8 Juillet 2017 à 16:01 | Lu 146 fois

AUTOMOBILE - Aux Tuamotu, on se déplace en bateau, à vélo ou encore en voiture, et il s’agit généralement de modèles récents. Et parfois on voit passer des automobiles de collection comme celle de Jacques. Il est propriétaire d’une cabriolet Mercedes SSK de 1929 et sur l’atoll, il ne passe pas inaperçu.

