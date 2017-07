BUZZ

Vidéo - Un take-off 2.0

Lundi 17 Juillet 2017 à 08:31 | Lu 106 fois

SURF - Si les planches de surf et les figures ont évolué au fil du temps, il y a une chose qui restait immuable jusqu'à présent: le take-off. Et bien, c'est fini. Désormais on ne rame plus, on court. La démo en vidéo.

