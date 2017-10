Vidéo - Un projet de pont sur la Punaruu qui fait débat

Rédaction web avec Laure Philiber

Le projet de pont entre la Pointe des pêcheurs et Muriavai, sur la route de ceinture de Punaauia, suscite la colère des riverains. Prévu pour fluidifier le trafic et désenclaver la zone, ce pont serait surtout générateur de nuisances pour le collectif A paruru Ia Muriavai e ia Nuuroa.Cet ouvrage qui relierait la RT1 et la RT15, au niveau de Muriavai, Nuuroa et la Pointe des pêcheurs sur l’autre rive de la Punaruu est en fait un vieux projet qui refait surface. Cet ouvrage est une double voie sur plusieurs centaines de mètres entre la route de ceinture, la servitude du Musée de Tahiti et le rond-point après le Méridien."On pense désenclaver ce secteur, et permettre à la population qui vît dans cette zone d'accéder plus facilement chez eux, d'une part, et d'autre part pour mieux desservir le Musée de Tahiti.", explique Luc Faatau, ministre de l'Equipement.Du côté du collectif A paruru Ia Muriavai e ia Nuuroa, on ne l'entend pas de la même oreille. "A ma connaissance, personne, ici, n'a demandé à ce qu'il y ait un pont à ce niveau-là.", s'étonne Michel Leboucher porte-parole du collectif, qui poursuit, "Maintenant quand le projet a été présenté, les familles ont dit pourquoi pas, car pour ceux qui vivent côté sud de la rivière, cela leur permettrait d'accéder à des services plus facilement.". Toutefois, "Ils ne l'accepteront pas au prix d'une tranquillité qu'ils ont aujourd'hui."Marcelline Dester possède des terrains le long de la Punaruu. Elle a appris par courrier qu’elle serait partiellement expropriée. "Ici c'est un coin très calme et si ils font ce projet, il y aura de la circulation, des nuisances et de la pollution."Un collectif, A paruru Ia Muriavai e Ia Nuuroa a lancé une pétition. Elle récolte déjà plus de 200 signatures. Une réunion d’information a eu lieu samedi dernier. Une deuxième est prévue demain à 8h à la Maison pour tous de Muriavai.