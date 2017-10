Vidéo - Un projet d'hôtel 5 étoiles à Taputapuatea

Rédaction web

Pour les habitants de Raiatea, ce projet est une opportunité de décrocher un travail dans l'hôtellerie, ou de développer une activité touristique autour : artisanat, excursions, les habitants ne manquent pas d'idées.Les promoteurs sont originaires de Raiatea et ont bien l'intention de faire travailler la population, en priorité. "L'idée c'est de faire travailler l'ensemble des acteurs locaux en priorité non seulement sur le chantier, mais aussi en période d'exploitation où il y aurait 200 emplois directs créés", annonce Teiva Raffin.Les promoteurs estiment pouvoir faire doubler la fréquentation touristique avec ce projet. Les travaux pourraient démarrer en juillet ou "octobre 2018 au plus tard". Coût estimé pour cet hôtel : 8.3 milliards de Fcfp.Le nom de Teiva Raffin est associé à d'autres projets. Il est le représentant au fenua et partenaire de China Railway avec qui le Pays a signé un accord pour les énergies vertes. China Railway fait également partie du consortium chinois qui devrait financer le Tahiti Mahana Beach. Teiva Raffin est le président de Tata'a beach Tahiti, société d’investissement immobilier créée l'année dernière.