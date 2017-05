Vidéo - Un peu plus de mobilisation qu'au premier tour à Moorea

Samedi 6 Mai 2017 à 13:20 | Lu 32 fois

PRESIDENTIELLE - Le second tour bat son plein à Moorea. Les électeurs sont un peu plus nombreux à s’être déplacé à Teavaro et Afareaitu, même s’il reste encore beaucoup de cartes électorales à récupérer.