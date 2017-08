Vidéo - Un petit geste pour un grand voyage

P.Bastianaggi

La dernière fois que nous avions évoqué ce site solidaire, c'était au sujet de deux infirmières qui souhaitaient exercer dans l'humanitaire à Bora Bora . Autant dire que cela avait déclenché l'hilarité générale sur les réseaux sociaux. Cette fois ce n'est pas les rires que nous souhaitons susciter, mais l'empathie.Céline a 42 ans et vit dans une petite bourgade dans les Hautes-Alpes, au milieu des montagnes en métropole, comme elle l’explique elle-même. Née infirme moteur et cérébrale, elle est parvenue à quitter par sa volonté un foyer pour handicapés et vit aujourd'hui seule dans un appartement où elle est presque autonome.Ne pouvant travailler et ne gagnant pas d'argent, cela ne l'empêche de rêver. Et son souhait le plus cher, au sens propre comme au figuré, est de revoir des amis qui lui sont proches. Rien de bien difficile diriez-vous. Seul petit bémol, ceux-ci vivent à Tahiti.Céline souhaiterait les revoir, car ils comptent beaucoup pour elle. Et le vide qu'ils ont laissé par leur absence, n'a pas été comblé. La jeune femme fait donc appel à la générosité des internautes pour les rejoindre, "afin de les revoir au moins une fois, et quitter mon domicile pendant quelques temps, ce que je fais trop rarement. Même si je recueille pas assez de fond pour partir au moins je me dirais que j'aurais tout fait et tout mis en œuvre pour rejoindre mes amis, il n'y aura rien à regretter. Merci d'avance".Que dire de plus, si ce n'est que si vous voulez contribuer à ce que Céline réalise son rêve, cliquez ici.