Vidéo - Un météore dans le ciel des Etats-Unis

Rédaction web

La boule de feu a été observée principalement dans l'Illinois et le Wisconsin, mais des témoins du Michigan, de l'Indiana, de l'Ohio, de l'Iowa, de New York, du Kentucky, du Minnesota et de l'Ontario (Canada) ont également signalé l'événement.Le météore a voyagé au sud-ouest au nord-est, terminant sa course dans le lac Michigan selon la BBC. S'il est impressionnant, le phénomène n'est pas rare. Les scientifiques de la Nasa estiment que, 44 tonnes de matériel météoritique tombe chaque jour sur Terre.