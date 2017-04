Vidéo - Un homme heurte un pigeon en pleine session de montagnes russes

Rédaction Web

Tandis que le nouveau parc d'attractions Ferrari Land vient d'ouvrir ses portes au sein du complexe de loisirs Port Aventura World situé près de Barcelone, en Espagne, un homme a heurté un pigeon alors qu'il faisait un tour de Red Force. Les montagnes russes les plus hautes et les plus rapides d’Europe, avec un point culminant à 112 mètres de hauteur et des accélérations de 0 à 180 km/h en moins de 5 secondes.L'homme profitait de la première accélération lorsqu'il a percuté l'oiseau avec son cou. Surpris, il a posé sa main sur l'animal qui était resté bloqué contre lui et a vu qu'il s'agissait d'un oiseau avant de rapidement s'en débarrasser.