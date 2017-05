BUZZ

Vidéo - Un éléphant qui fait preuve d'empathie

Mardi 16 Mai 2017 à 09:35 | Lu 111 fois

VIE ANIMALE - Ce n'est un secret pour personne, que les éléphants sont l'une des espèces animales les plus attentionnées et les plus intelligentes. La preuve en vidéo.



Rédaction Web Thongrsi est un éléphant en captivité de 17 ans, en Thailande. Son gardien et un ami ont décidé de mettre en place une mise en scène pour inciter Thongrsi à penser que son gardien était attaqué. La réaction de Thongrsi montre combien l'animal s'est attaché à son maître. Alors que celui-ci est au sol, l'éléphant se précipite pour l'aider à se relever et l'entoure de sa trompe. A méditer

PRESIDENTIELLE | SOCIÉTÉ | CHAMPIONNAT DU MONDE DE VA'A | FenuaHeroes | FAITS DIVERS | POLITIQUE | SPORT | CULTURE | BUZZ | MONDE | Pharmacies et Médecins de Garde | L'IMAGE DE LA SEMAINE | EMISSION WEB | TE AITO | Bodyboard | LEGISLATIVES