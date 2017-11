Lundi, 56 embarcations ont pris le large pour tenter de ramener le plus gros poisson de la journée et remporter ainsi le jackpot de 1 500 000 cfp. La plus grosse prise de la journée était un espadon de 360 kilos, qui a permis à l'équipage du bateau Wasa Nui de remporter le prix de 1 500 000 Fcfp.





On retrouve le reportage de Jessica Doucet