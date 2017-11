Vidéo - Un colloque pour résoudre le problème de l'indivision

Rédaction web avec Tamara Sentis





On écoute les précisions de Tearii Alpha, ministre du Développement des ressources primaires

Plusieurs experts de métropole viendront présenter des outils juridiques et techniques qui devraient permettre de sécuriser l’accès à la propriété en Polynésie. Une garantie que les droits dont on dispose sur une terre ne seront pas contestés.Ils proposeront aussi des solutions pour faciliter la mise en place de projets immobiliers sur le territoire, où 80% des terres sont privées et plus de la moitié d’entre elles sont en situation d’indivision.Le gouvernement souhaite en effet faciliter la gestion collective des biens indivisible pour que des projets puissent y voir le jour, notamment des logements sociaux.Cet évènement a été organisé en partenariat avec le Conseil supérieur du notariat (CSN), qui fédére 9.000 notaires. La première journée du colloque scientifique sera ouverte à tous les professionnels du secteur tandis qu’une présentation plus accessible au grand public est prévue lors de la deuxième journée.