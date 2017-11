SPORT

Vidéo - Un clip pour promouvoir la Ronde Tahitienne

Lundi 13 Novembre 2017 à 11:21 | Lu 129 fois

CYCLISME - La ronde tahitienne 2018 rassemble chaque année de plus en plus de participants. Cette course cycliste se veut aussi être un outil de promotion touristique pour la destination Polynésie. Les organisateurs ont réalisé un clip vidéo dans le but de toucher toujours plus de participants étrangers et de visiteurs.

