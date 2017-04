Vidéo - Un appel à l'aide pour retrouver son père, Louis-Noël Renou

Malgré les recherches, Renou Louis-Noël reste introuvable. Ce sexagénaire a disparu depuis le 2 avril alors qu'il quittait son domicile à Faa'a pour se rendre à pied dans le quartier Matatia à Punaauia.



Sa fille, Simone, lance un nouvel appel à l'aide pour le retrouver. " Je recherche mon papa qui s'appelle Renou Louis-Noël (...) Cela fait maintenant plus d'une semaine que nous avons perdu sa trace " explique-t-elle dans une vidéo postée sur sa page Facebook.



Âgé de 63 ans, il a le teint clair et des yeux de couleur marron vert. Dégarni, ses cheveux sont grisonnants. Sa démarche est courbé. Il a été vu la dernière fois vêtu d’une chemise marron et d’un short blanc.



" Si vous l'avez vu à partir du dimanche 2 avril, parlé ou peut-être ramassé en stop, ou si vous avez des informations sur lui, appelez le 17 " demande la jeune fille dans la vidéo.



Toute personne en mesure d’apporter des renseignements le concernant est invitée à contacter la brigade de gendarmerie de Faa’a au 40.46.72.00 ou le centre opérationnel de la gendarmerie en composant le 17 (ou le 40.50.72.09 si vous téléphonez depuis Papeete ou Pirae.





