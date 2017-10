Vidéo - Un an de prison avec sursis et 500 000 Fcfp d'amende pour Emile Vernaudon

Rédaction Web

"Je ne sais plus quoi dire" déclare l'ex tavana de Mahina, visiblement abattu à la sortie du tribunal . "J'ai le moral à plat. C'est un dossier qui a été autorisé par l'Etat, par la tutelle qui m'a donné le feu vert. Je ne comprends pas cet acharnement sur ma personne. Mais je vais payer avec quoi?. Je n'ai que des dettes. Je suis pourri de dettes."Le 27 juillet, la cour d'appel avait requis la confirmation de la condamnation de première instance à son encontre, à savoir un an de prison ferme et un million de franc d’amende. Dans ce dossier, la justice l’accusait d’avoir contourné les règles d’octroi des marchés publics concernant la gestion des déchets verts de Mahina.