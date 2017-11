Vidéo - Un YouTubeur en Polynésie pour sensibiliser à la protection du corail

​M D-M

La vidéo de Dr Nozman a été réalisée dans le cadre du projet Reef service. Ce projet qui rassemble une équipe de chercheurs français, anglais, américains et australiens, est dirigée par Valeriano Parravicini, maître de conférence à l’École Pratique des Hautes Études (EPHE) et membre du Criobe.Jusqu'en 2019, ils vont mener "une évaluation exhaustive du rôle de chaque espèce de poissons coralliens dans les différents services écologiques" en Polynésie, explique le Criobe. En s’appuyant sur diverses observations, les chercheurs vont également pouvoir "reconstruire et quantifier l’impact des perturbations environnementales, afin de prédire de manière plus précise les conséquences du réchauffement climatique en cours sur les services rendus par les récifs".Le projet est financé en grande partie par la Fondation BNP Paribas. C'est elle qui est à l'origine de la venue du YouTubeur. La vidéo de docteur Nozman vise à sensibiliser la population au rôle du corail et à sa préservation. "Un corail c'est un être vivant (...) Ici en Polynésie, les récifs coralliens forment un écosystème hyper riche et super important. Il y a beaucoup d'espèces aquatiques qui vivent avec les coraux donc forcément quand les coraux ne vont pas bien, ça pose des problèmes à plusieurs échelles : pour les écosystèmes ambiants, mais également chez les humains avec des problèmes de pêche, mais aussi de poissons malades", explique simplement Dr Nozman en vidéo. Plus de 500 millions de personnes dépendent des récifs coralliens selon le Criobe.Nozman réalise régulièrement des vidéos à but éducatif, autour des sciences, parfois sur un ton humoristique.Au fenua, le YouTubeur et son équipe ne se sont pas contentés de filmer le Criobe. Sa vidéo montre son voyage à Tahiti et Moorea, ses plongées... Une belle promo pour la Polynésie. Postée mercredi, la vidéo a déjà été vue plus de 400 000 fois... Deux autres vidéos des "coulisses" de son voyage au fenua ont également été réalisées.