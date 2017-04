Vidéo - Un Chinois s’est marié avec une humanoïde

Rédaction Web

Zheng Jiajia, s'est offert un amour artificiel après des années de recherches pour trouver une partenaire. Baptisée Yingying, la machine d’apparence féminine serait capable d’identifier des personnes et des caractères chinois. Mais son créateur a l’intention de la mettre à niveau pour qu’elle puisse, un jour, être en mesure de marcher et de réaliser des tâches ménagères. Lors de la cérémonie non officielle, Zheng Jiajia avait habillé sa belle d’une écharpe rouge traditionnelle, posée sur sa tête. La mère et les amis de cet ancien employé de la firme Huawai auraient assisté à cette union unilatérale.