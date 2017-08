Vidéo - "Ua Roa Te Tau", découvrez le clip de Vaiteani

Rédaction Web

Sur un clip réalisé et tourné par Pascale Briancon et Julien Marckt à Tahiti, Vaiteani et Luc continuent leur pérégrination musicale. Mix de musique locale aux sonorités de world music, matinée de folk song, le duo continue son chemin, parsemé de belles mélodies intimistes, sublimées par la voix chaude de Vaiteani et les arrangements musicaux de Luc, qui font que Vaiteani sort vraiment du lot.L'album est disponible en précommande sur ITunes et vous pouvez obtenir dès maintenant 3 titres en avant-première en cliquant ici: smarturl.it/vaiteaniitunes