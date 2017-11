Vidéo - Tourisme : un projet de centre de plongée subaquatique aux Marquises récompensé

Rédaction web avec communiqué (Interview : Tamara Sentis)

Le 1er prix d’un montant de 5 000 000 Fcfp a été attribué à Denis Kaimuko pour un projet de centre de plongée subaquatique aux Marquises. "Le but c'est vraiment de redynamiser l'activité touristique à Hiva Oa chez moi et dans l'archipel des Marquises. Denis souhaite allier plongée et culture : "Par exemple, sur une journée complète, je proposerai deux plongées et entre deux, la visite d'un site archéologique."Le 2prix, de 4 000 000 Fcfp, a été décerné à Moeava Meder pour le projet Tahiti éco-village, tandis que le 3prix de 3 000 000 Fcfp est revenu à Stéphane Lamber pour le Tahiti sailing canoe, le premier centre nautique de formation à la navigation en pirogues à voiles.Les quatre autres lauréats, du 4au 7ème prix, ont reçu un montant de 500 000 Fcfp chacun. Le 4lauréat est Jean Victor Lussan pour l’application mobile Orama : Taputapuatea en réalité mixte. Le 5prix est revenu à Jérémy Anciaux pour le projet "Le lagon vert et la passe d’Avatoru". Les 6ème et 7lauréats sont respectivement Alexandre Parise pour le projet Tahiti wifi et Marie Barret pour l’application smartphone « Tiki Legends ». Le montant total des prix attribués aux lauréats s’élève donc à 14 000 000 Fcfp, répartis entre 7 projets sélectionnés par le jury.La ministre du Tourisme a souligné que ce concours s’inscrit dans le cadre de la politique du Pays menée en faveur de la filière tourisme et de la valorisation touristique du patrimoine naturel et culturel. L’objectif de cet événement est d’encourager l’émergence de nouveaux projets touristiques. Il est ainsi destiné à accompagner des porteurs de projets touristiques dans la mise en place de projets, permettant de consolider, développer ou créer une offre touristique nouvelle.Le concours s’est déroulé sur la période du 28 août au 20 octobre derniers. Sur l’ensemble des dossiers réceptionnés, 22 dossiers ont été sélectionnés par les membres du jury et 11 projets ont été retenus pour une audition par le jury. Les projets ont été classés selon des critères de sélection tels que la crédibilité et l’expertise du candidat, la qualité de la présentation du dossier, la valorisation du patrimoine naturel/culturel mais aussi la crédibilité et la viabilité du projet ainsi que la maîtrise des éléments économiques entre autres. La ministre du Tourisme s’est réjouie du succès de ce concours qui démontre le dynamisme et la vitalité de ce secteur.