SOCIÉTÉ

Vidéo - Thomas Pesquet nous fait visiter l'ISS

Jeudi 1 Juin 2017 à 08:23 | Lu 65 fois

ESPACE - Après un séjour de plus de six mois à bord de l'ISS, l'astronaute français Thomas Pesquet s'apprête à effectuer, vendredi, un retour mouvementé en capsule Soyouz à plus de 28.000 km/h . Mais avant de quitter l'ISS, il a publié sur sa page Facebook, une visite guidée de l'ISS.

