Vidéo - The ghost rider

Des motos qui roulent toute seule après la chute de leur pilote, on en voit régulièrement lors des compétitions et des grands prix. Cette fois, la scène a eu lieu sur une autoroute, l'A4, à hauteur de Maisons-Alfort (Val-de-Marne).C’est Le Parisien qui raconte l’histoire . Le 28 mai dernier, roulant en direction de Paris, un automobiliste aperçoit, dans son rétroviseur, une moto roulant bizarrement le long de la glissière de sécurité. En ralentissant, il s’aperçoit que la moto en question n’a tout simplement pas de pilote !Un spécialiste des deux-roues, contacté par le quotidien, a confirmé la possibilité d’une telle scène, notamment avec une moto au centre de gravité très bas et munie d’un régulateur de vitesse.Mais un mystère demeure, aucune trace de motard accidenté n’a été signalée à cet endroit ce jour-là.