Vidéo - Termites à la Gare maritime : "pas de danger pour la sécurité"

Inaugurée en mars 2012, la gare maritime est aujourd'hui infestée de termites dans certaines zones, a révélé Radio 1. Les termites ont été découverts en novembre dernier. Le Port autonome a saisi le tribunal administratif pour demander une expertise complète des dégâts. Un expert a été nommé jeudi dernier : Laurent Cazamayou. Il doit dresser un état des lieux.L'expert "vient de convoquer les entreprises concernées par cet immeuble à une réunion sur le site, la semaine prochaine. Nous laissons à l'expert le soin d'organiser toutes ces réunions, de faire les enquêtes, les analyses. Nous attendons ensuite son rapport, y compris les recommandations pour les travaux. Nous souhaitons par cette expertise, savoir d'où viennent ces termites, quelles sont les parties infestées et à qui incombe la responsabilité et la charge de rétablir la situation", explique Georges Puchon, directeur du Port autonome au micro de Tahiti Nui Télévision. "Nous sommes heureusement cette année encore dans le cadre de la garantie quinquennale concernant la toiture de la Gare maritime"Les termites dans le toit de la Gare ne représentent en tout cas, selon le directeur, pas une menace. "Il n'y a pas de danger pour la sécurité des personnes et nous avons vu d'ailleurs pendant toute cette saison de pluie du mois de janvier, la toiture imbibée d'eau a tenu, même avec les rafales de vent."