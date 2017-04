Vidéo - Tearii Alpha: "On peut anticiper que nous soutiendrons Emmanuel Macron"

Rédaction Web avec Laure Philiber

Pour Tearii alpha, malgré la difficulté de soutenir le ticket François Fillon en Polynésie, "Le choix d'Edouard Fritch est le bon. (...) Nous avons pris des risques, mais nous étions cohérents avec notre positionnement à droite".Si François Fillon a gagné en Polynésie, au niveau national, il est battu au premier tour. Un résultat envisagé par le Tapura. "On le devinait un peu, on avait peur de voir ce scénario se réaliser. (...) C'est le choix de la France."Quant au positionnement du Tapura pour le deuxième tour, celui-ci sera débattu lors d'un conseil politique qui se tiendra lundi après-midi. Mais, selon Tearii Alpha, "on peut anticiper que nous soutiendrons Emmanuel Macron, mais je laisserais le président l'annoncer officiellement plus tard."Pour le porte-parole, "Il ne s'agit pas de faire barrage à Marine Le Pen, nous devons plutôt nous positionner dans ce lien républicain et donc, nous soutenons un candidat qui respectera l'autonomie."Car Tearii Alpha estime qu'Emmanuel Macron suivra la feuille de route pour la Polynésie qui a été discutée avec François Fillon. "Aujourd'hui, mobilisons nous pour ce deuxième tour pour démontrer que la Polynésie est une collectivité qui respecte les institutions et la République, et qui souhaite rester au sein de celle-ci, et ce n'est pas le choix que nous propose Marine Le Pen aujourd'hui."