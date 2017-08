Vidéo - Taumata Puhetini meilleur Tahitien des Trials 2017

Propos recueillis par Hinatea Boosie

Déjà vainqueur à trois reprises de cette compétition qualificative, Taumata Puehtini s’est cette année hissé jusqu’en demi-finale où il a été battu par l’Australien Nathan Edge.Hinatea Boosie, l’a interviewé pour TNTV. Il nous explique comment il a réussi à décrocher sa wild card dans des conditions de mer très difficiles avec une planche plus courte, pourquoi sa victoire à la Taapuna master 2017 l’a aidé, et comment il envisage la suite de la compétition qui se déroulera entre le 11 et le 22 août , dans la passe de Hava’e.Qu'elles étaient les conditions météorologiques dans lesquelles tu t'es qualifié ?"C'étaient des conditions assez difficiles. De la pluie, du vent fort et il faisait froid. Ce n'était pas évident".Qu'est ce qui a fait la différence, selon toi, avec tes autres concurrents ?"Je ne sais pas. Peut-être le choix des vagues, et la chance. Lors des éditions précédentes, j'ai été blessé plusieurs fois lors des trials, du coup, dans le main event, j'étais pas bien. Là, physiquement je me sens bien, je n'ai aucune blessure et mentalement je suis bien".Le fait d'avoir remporté la Taapuna Master, t'a-t-il aidé ?"Cela m'a mis en confiance, après j'ai continué sur ma lancée."Teahupoo n'offrait pas ses meilleures conditions pour ces trials, est-ce que cela a changé quelque chose au niveau de la technique ?"Avec le vent, il n'y avait pas beaucoup de possibilité de tuber. Certains l'on eut, mais moi, pas. Du coup j'ai tenté des manœuvres avec une planche plus petite que celle que j'utilise habituellement. Et cela a payé."