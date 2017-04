SOCIÉTÉ

Vidéo - Taiarapu Est vibre aux rythmes de la Samba

Jeudi 6 Avril 2017 à 11:22 | Lu 62 fois

CARNAVAL - Plus de 5000 spectateurs, selon les organisateurs, ont assisté hier soir au premier carnaval de Taiarapu Est. Les chars illuminés de Faaone, Afaahiti, Pueu et Tautira ont défilé à partir de la plus grande surface commerciale de Taravao jusqu’au site de Faratea.

