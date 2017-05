BUZZ

Vidéo – Tahiti à l'heure de la kizomba

Samedi 20 Mai 2017 à 09:03 | Lu 32 fois

DANSE - L'association Taua Dance Tahiti vient de mettre en ligne une vidéo de kizomba avec les danseurs Isabelle et Félicien de Paris, dans le but de promouvoir la kizomba et l’ile de Tahiti.

