Vidéo -Tahiti Nui Va’a : Shell Va’a remporte la deuxième étape

Shell Va’a - 4H01'09 Team Opt - 4H02'25 Edt Va’a – 4H03'45 Paddling Connection – 4H07'06 Hinaraurea – 4H08'27

Rédaction Web

Shell va'a a remporté la deuxième étape du Tahiti Nui Va'a qui ralliait Mataiea à Tautira aujourd'hui . L'équipe au coquillage boucle les 58 km en 4 heures, 01 mn et 9 secondes et signe ainsi sa deuxième victoire consécutive dans cette course . Mais rien n'est encore joué, demain se disputera la dernière étape. 55 km entre Tautira et Pirae.Yoann Cronsteadt de Shell Va'a, remercie le bon Dieu "de nous avoir offert cette victoire aujourd'hui", mais il tient aussi à féliciter, "les gars de la première et deuxième formation qui ont fait du bon boulot." Si hier, selon le champion, Shell avait pris un départ un peu mitigé, "aujourd'hui on a essayé de se rattraper." Concernant les cale pieds qui ont été installés hier au soir, "On les a installé un peu à la va vite, et ils ont fait la différence."Au classement provisoire. Le Team OPT à 1'35 de retard sur Shell tandis qu'EdT va'a, 4mn 24 d'écart.