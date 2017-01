Vidéo. Taapuna : route défoncée et éboulements

Plus bas, Cindy a eu très peur. Sa maison a échappé de peu à un éboulement. "Tout est arrivé d'un coup : les cailloux, la terre, l'eau, la boue, les saletés... tout est arrivé d'en haut. C'est la deuxième fois. Toute ma famille a peur", témoigne la jeune femme au micro de Tahiti Nui Télévision. Cette fois, la plupart des cailloux ont atterri dans le hangar près de la maison. Mais la crainte de la famille de Sylvie est que de gros rochers se détachent de la montagne. "On a eu que de petits, moyens cailloux, mais il y en a de plus gros en haut".