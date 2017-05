Vidéo - Sur le va'a, le handicap s'oublie

Rédaction web avec Tauhiti Tauniua Mu San

Harrys Tehahe, a des difficultés pour marcher, mais son handicap ne l'empêchera pas de ramer lors de l'ouverture du championnat du monde de Va'a, au mois de juin. "Je veux montrer aux jeunes que malgré mon handicap, je peux aussi ramer." déclare t-il, un rien fier.Toutes les associations de handicapés se sont réunies autour de ce championnat. Chacune pour des motivations différentes. Le centre Rima Here, qui accueille des adultes souffrant de maladie ou de déficience mentale, sera présent avec deux équipages."On est ici pour représenter le monde du handicap" précise Hiro Ma, moniteur au centre Rima Here, "Et participer au sport national qui est le va'a.(...) C'est la toute première fois pour nous. Il fallait un sport qui change de d'habitude et donc on a décidé de se mettre à la pirogue." L'équipage de Rima Here est composé d'adultes souffrant de déficiences mentales.Mais le but de la journée était aussi d’essayer les va'a officiels et de préparer au mieux les équipages. Ce qui passe par une bonne connaissance de la zone qui leur sera réservée ainsi que du parcours d'exhibition, long de 9km."Cette journée est la deuxième session réservée au para va'a qui vont participer aux championnats du monde 2017." explique Henri Terototua, directeur du site, poursuivant. "Nous essayons de bien les préparer de façon à ce qu'ils soient prêts, au niveau de la sécurité surtout."C'est la première fois que les pratiquants en para va'a vont vivre un tel événement, et rien ne doit être laissé au hasard. "Aujourd'hui nous allons travailler sur le parcours de 9km, parcours exhibition réservé à toutes les associations Huma Mero de Polynésie. Soit 65 équipages. Et il est important que ceux-ci connaissent bien la zone de sécurité."Après cette course d'exhibition, Tahiti alignera aussi une équipe de para va'a au prochain Championnat du monde, mais cette fois, sur un parcours de 18 km. Les quinze rameurs qui la composeront, étaient présents ce matin pour juger de leur niveau. Ils se mesureront le 26 juin à 10 heures, aux douze autres équipages de para va'a venus de l'étranger. "Je demande à tout le monde de venir les supporter" lance Henri Terototua.