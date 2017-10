Vidéo - Succès pour l'édition 2017 de la Nuit des publivores

Né à paris, l'événement est devenu peu à peu le rendez-vous incontournable des amoureux du cinéma publicitaire sur les 5 continents. La Russie, la Belgique, les Emirats arabes unis, l'Afrique du Sud, la Chine, la Grèce, le Liban ou encore la Serbie ont leur Nuit des publivores.

Des sketchs, des photos, des jeux... mais surtout des films publicitaires du monde entier. Après 10 ans d'absence, l'événement a fait son retour l'année dernière au fenua.Pour cette nouvelle édition, la Nuit des publivores a fait le plein au grand théâtre de la Maison de la culture. Plus de 700 personnes y ont assisté. Le thème cette année : Universal love. "On a énormément de personnes qui sont revenues. Ça se voit à travers leurs réactions dans la salle. Ils ont pris les réflexes des tap tap... On a des followers. C'est excellent", se réjouit Kaha Brown de l'agence d'événementiel Tahiti Expert event.Pas de publicités polynésiennes cette année, "par manque de temps". Mais "l'année prochaine on en réserve". "On voudrait récupérer des pubs polynésiennes pour qu'elles soient diffusées à travers le monde".