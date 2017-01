Vidéo : Smaïn arrive à Tahiti samedi soir

Rédaction web

L'humoriste Smaïn débarque à Tahiti ! Il se produira les 27 et 28 janvier au Grand théâtre de la Maison de la culture. Pour Tahiti, Smaïn a truffé ses sketchs de références locales. Son spectacle s'intitule "Mon meilleur show men"... rappelant une célèbre recette du fenua. Il dévoile avec justesse et humour certains aspects de notre société et situations de notre quotidien en passant en revue "l’adoption", "un rendez-vous chez un psy", "le mariage mixte" ... et bien d’autres surprises encore.Fan de Jerry Lewis, Buster Keaton et Laurel et Hardy, Smaïn débute sa carrière à 22 ans en faisant la tournée des cabarets parisiens. Philippe Bouvard le remarque en 1983. Il lui offre une place dans son "Petit Théâtre". Après le succès de son premier one-man-show, il enchaîne spectacles et nombreuses tournées. Il obtient en 1992 un Molière ainsi qu’une Victoire de la Musique, investit le cinéma, signe deux livres…L'humoriste arrivera à Tahiti samedi à 22h50 par le vol TN 7.