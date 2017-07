BUZZ

Vidéo - "See You Again", la vidéo la plus vue sur YouTube

Mardi 11 Juillet 2017 à 06:40 | Lu 1640 fois

MUSIQUE - Le clip de Wiz Khalifa, devient la vidéo la populaire de l’histoire sur YouTube approchant les trois milliards de vues. Il relègue à la deuxième place le fameux "Gangnam Style" de Psy, qui jusqu'alors tenait la pôle position.







La chanson diffusée depuis 2015 est un hommage à l’acteur Paul Walker mort accidentellement en 2013. Elle est tirée de la BO de Fast and Furious 7.

