Vidéo : Rarotonga championne du monde de grimper de cocotier

C’était une première lors du Heiva Tu'aro Maohi. Organisé par le comité des sports ancestraux du Pacifique, ce championnat du monde de grimper de cocotier a rassemblé 21 grimpeurs.



Aujourd’hui, quinze candidats étaient en lice dans la finale. Trois d’entre eux venaient de Tahiti, puis de Huahine, Bora Bora, et des Australes. Plusieurs grimpeurs étrangers de Hawaii, de Rarotonga, et des Samoa se sont mesurés aux aito.



Objectif : grimper le plus rapidement possible en haut d’un cocotier de 8 mètres, avec deux essais !