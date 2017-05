Vidéo - Quand la petite reine recharge vos batteries

Rédaction Web avec Laure Philiber

C'est un projet sur lequel ont travaillé plusieurs classes, nous explique Valérie Vanquin, professeur de biotechnologie, "Les secondes ont travaillé sur la recherche de sponsors, les Bac pro hygiène propreté se sont occupés de remettre en état les vélos qui nous ont été donnés, et les BTS électricité ont étudié le procédé à mettre en place et en ont équipé les vélos." De plus, les métalliers du lycée de Taravao, se sont associés à ce projet en fabriquant les supports qui serviront à maintenir les vélos.C'est au total une cinquantaine d'élèves qui ont travaillé sur l'élaboration de ces engins qui une fois en service seront laissés à leur disposition. Joindre l'utile pour sa santé à l'utile pour communiquer, en quelque sorte. Charger ses batteries tout en faisant des efforts bénéfiques pour sa santé, à l'image de ce qui se fait dans des gares de métropole, où des vélos sont mis à disposition des voyageurs souhaitant recharger les batteries de leurs appareils électriques.