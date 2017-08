Vidéo - Quand Pikachu se met au Ori Tahiti...

Rédaction web

L'école de Ori Tahiti au Mexique Heretahi Danza polynesia a publié lundi sur Facebook une vidéo qui est rapidement devenue virale. Elle a été partagée plus de 5000 fois en moins d'une semaine... Et pour cause. Elle montre une danseuse, exécutant des pas de Ori Tahiti accompagnée... de deux Pikachu. "Même Pikachu ne résiste pas au Ori Tahiti" écrit l'école en commentaire.La scène s'est déroulée le 14 août dernier à l'occasion de l'événement World Summer paradise 2017, un festival dédié au petit pokemon et qui se déroule chaque année au Japon.