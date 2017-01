Vidéo - Projet de cité flottante : ce que vous en pensez

Rédaction web

Le 13 janvier, le gouvernement et The Seasteading institute ont signé un protocole d'accord. Une étude devra à présent déterminer la faisabilité de la mise en place d'une cité flottante dans les eaux polynésiennes.Le Seasteading institute regroupe des chercheurs, biologistes, investisseurs et ingénieurs. Il s'intéresse depuis 2008 au développement de l'humanité sur les océans.Sur internet comme dans les rues, vos réactions à ce projet de cité flottante en Polynésie sont plutôt négatives. Inquiétude principale : la pollution de l'océan. D'autres ne croient pas en l'aboutissement du projet.Certains Polynésiens sont tout de même enthousiastes. Un nouveau projet pourrait amener de l'emploi au fenua. Une cité flottante pourrait aussi être une solution à la menace de la montée des eaux.Le projet devrait en effet nécessiter de la main-d'oeuvre, des services, de nouvelles formations... Et les chercheurs qui composent le Seasteading institute cherchent des réponses à la montée des eaux, à la production d'eau potable et d'énergies à partir de la mer... des solutions qui pourraient profiter, à terme, à nos atolls, et pas seulement.Pour ou contre, une cité flottante au fenua, ce n'est pas encore pour demain. Rien que l'étude de faisabilité devrait durer un an.Relire notre dernier article sur ce projet en cliquant ICI