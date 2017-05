Rédaction Web

Pour Jonathan Torohia, "il faut que l'on soit concentré pour le prochain match. Aujourd'hui notre programme était léger. On a répété nos gammes et les combinaisons et quelques frappes". Quant à leur adversaire des quarts, le Paraguay. "On les a rencontré lors du dernier mondial, c'est une équipe très bonne, si ils sont là, c'est qu'ils ont leur place et cela va être un très bon quart de finale."