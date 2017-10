Vidéo - Première au monde : l'Arabie saoudite donne la nationalité à un robot

Grosses annonces au Forum future investment initiative qui s'est déroulé dans la capitale saoudienne du 24 au 26 octobre sous le patronage du prince héritier Mohammed ben Salmane.Sophia, robot humanoïde créé par Hanson robotics devient citoyenne d'Arabie Saoudite. "Je suis très honorée et fière de cette distinction particulière. C’est historique d’être le premier robot dans le monde à avoir obtenu la nationalité. Merci au royaume d’Arabie Saoudite", a déclaré le robot dans une vidéo relayée par les autorités du pays et rapidement diffusée sur la toile.Sophia a impressionné le public présent. Le robot ne s'est pas contenté d'une seule phrase toute faite. Sophia a répondu aux questions d'un journaliste. Lorsqu'on lui demande pourquoi elle utilise une expression faciale tel un être humain, Sophia répond : "je veux vivre et travailler avec les humains, donc j’ai besoin d’exprimer des émotions pour comprendre les humains et gagner leur confiance".