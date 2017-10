Vidéo - Prairial, la frégate de surveillance en arrêt technique

(Reportage : Thomas Chabrol)

Les 3000 tonnes du Prairial ne flottent plus. Jusqu’au 11 décembre , le bâtiment est en arrêt technique majeur. Les mécaniciens réparent et révisent des pièces maîtresses du navire.Dans ce chantier immense, il y a en réalité 1200 sous chantiers. A l’extérieur et à l’intérieur du bateau. Remise en état de la coque, changement de pale pour les hélices, mais aussi révision des alternateurs ou des moyens d’armement.Cet arrêt technique sur le dock a lieu tous les 3 ou 4 ans. Les marins et les sous-traitants travaillent avec des spécialistes des bâtiments militaires venus de métropole. Toute l’électronique des systèmes de surveillance est aussi mise à jour. Cette révision complète permet d’installer un nouveau système sur mesure de lutte contre les incendies. 2 km de tuyau préfabriqués pour le navire.Le bateau s’équipe aussi d’un nouveau bossoir, pour mettre à l’eau une embarcation de sauvetage. Le prairial sortira du dock en novembre pour des essais en mer. Ses missions de surveillance reprendront dès janvier 2018.