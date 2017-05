Vidéo - Pour la tolérance et contre la violence djihadiste

"Vénère Dieu avec amour et non avec terreur". Le géant koweïtien des télécommunications Zain Telecom a diffusé à l'occasion du ramadan une vidéo prônant la tolérance et rejetant la violence djihadiste.

Rédaction Web

La vidéo montre des scènes de terreur de la guerre en Syrie ou d'attentats en Irak, au Koweït, en Arabie saoudite et en Jordanie, attribués ou revendiqués par des organisations djihadistes, dont le groupe Etat islamique ou Al-Qaïda : "Vous avez rempli les cimetières avec nos enfants et vidé les classes dans nos écoles", dit un enfant à l'adresse d'un djihadiste prêt à se faire exploser.