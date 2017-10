Vidéo - Pour Luc Faatau, ce qui se passe à Tubuai est "organisé" et "politique"

Rédaction web

Depuis l'immobilisation du navire Tuhaa Pae, l a grogne monte à Tubuai. Les rayons de supermarchés se vident, le carburant manque et les transports scolaires sont bloqués. Certains habitants reprochent au Pays de ne pas les prendre en compte.Samedi dans un communiqué, le ministère des Transports a tenu à apporter des précisions. "Le ministère chargé des transports a veillé, avec une attention soutenue, à ce que la desserte des îles Australes soit assurée. (..) Ainsi, le 12 septembre, le navire Tahiti Nui 1, affrété par l’armateur, a desservi les îles de Raivavae, Tubuai, Rurutu et Rimatara, avec notamment 160 tonnes d’hydrocarbures livrées. Aujourd’hui, 30 septembre, le navire Mareva Nui a quitté Papeete ce matin pour desservir les îles de Rimatara, Rurutu, Raivavae, Tubuai, Rapa et retour sur Tubuai."Ce mardi, le ministre Luc Faatau s'explique à nouveau. "J'ai trouvé qu'il était de mon devoir d'apporter des précisions sur beaucoup de choses. Notamment sur beaucoup de contre-vérités qui ont été exposées en public. Le fait de dire que le pays n'a rien fait pour les îles Australes, c'est un gros mensonge. C'est le Pays qui a pris des dispositions pour que deux bateaux se rendent aux Australes. Et nous sommes prêts à envoyer un troisième bateau cette semaine s'il le faut. S'il reste encore des productions agricoles sur le quai de Tubuai. J'ai déjà informé l'armateur, qui se tient prêt."Sur le manque de carburant, le ministre pointe du doigt l'absence de stock à Tubuai. "On parle de carburant pour le transport scolaire. Je rappelle que Tubuai est la seule commune à n'avoir pas de stockage de carburant. Lorsqu'on a un parc véhicule aussi gros, je ne comprends pas qu'on n'est pas de stock sur l'île. En plus le maire est employé de l'Équipement. Il sait pertinemment qu'à l'heure où on parle, il y a 16 000 litres disponibles à l'Equipement et l'Equipement est disposé à lui prêter ce stock pour que les bus de transport scolaires ne soient pas parqués au garage."Pour Luc Faatau, ce qui se passe est "politique". "Il y a beaucoup d'indices qui penchent en faveur d'une situation organisée."Le ministre remarque qu'aucune plainte ne vient des autres îles des Australes. "La presse n'a pas parlé de Rurutu, Raivavae, Rimatara, Rapa. L'île la plus défavorisée est Rapa. Ils ont eu l'intelligence de créer un stock de carburant qui lui permette de tenir 2 mois."