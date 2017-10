Vidéo - Plus de 300 participants aux Assises des parents d'élèves

(Reportage : Sam Teinaore)

Objectifs atteints pour les premières assises des parents d’élèves. Plus de 300 professionnels et parents d'élèves ont participé aux Assises des parents d'élèves ce vendredi à la présidence.Les difficultés et inquiétudes des parents d’élèves ont été débattues en atelier. Des réflexions ont été menées sur les solutions les plus appropriées. Même les avancées majeures ont été soulevées notamment dans les écoles maternelles.Les travaux menés aujourd’hui donneront lieux à des recommandations qui seront présentées mercredi prochain au gouvernement. Ces recommandations seront ensuite inclues aux assises des outre-mer qui se tiendront l’année prochaine.