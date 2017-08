Vidéo - "Pakaland" : "l'artiste en herbe" fait un nouveau clin d'oeil aux Polynésiens

Rédaction web

Thomas Buissont a fait un véritable buzz en début de semaine. Le jeune homme a posé, avec l'aide d'un ami, un panneau "Pakaland" sur les hauteurs de Punaauia, en face de Tamanu. La gendarmerie et les mutoi s'étaient rendus sur place. La mairie avait également été contactée.Thomas s'est confié à Tahiti Nui Télévision . Il expliquait qu'il s'agissait pour lui de "street-art" et qu'il avait simplement voulu "faire sourire" les Polynésiens. Il s'était inspiré du panneau " Hallyweed " posé aux États-Unis il y a quelque temps.L'artiste est reparti en métropole. Mais il n'oublie pas le fenua. Ce vendredi, il a adressé un petit clin d'oeil aux Polynésiens en postant une vidéo, résumé de son opération et des retombées médiatiques. On découvre comment il a fabriqué les lettres puis transportées et enfin installées.