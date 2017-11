Vidéo - Opération "Nettoyage des plages de Tahiti"

Cette opération, également soutenue par le ministère de l'Environnement, a pour objectif principal de valoriser les sites du littoral de Tahiti, essentiels aussi bien pour la population que pour les touristes qui sont amenés à se rendre sur ces lieux publics.



L'objectif est également de montrer aux communes et aux associations qui agissent régulièrement de manière bénévole pour le nettoyage des sites que le Pays est à leur côté. Enfin, cette opération vise également à sensibiliser le public, les familles à l'importance de laisser les sites propres après leur départ en emportant leurs déchets.



Un prestataire a été sélectionné, lequel va mettre sur le terrain une équipe de quatre personnes qui va s’occuper du ramassage et du tri des déchets (papiers, bouteilles, plastiques, végétaux), d’évacuer ce qui doit l’être vers la déchèterie et le centre de recyclage, de découper les troncs et branchages et donc de s’assurer de la propreté et de la sécurité des lieux.



Pendant une durée d’environ deux mois, 23 plages et embouchures de rivières seront ainsi régulièrement nettoyées, du lundi au vendredi, l'opération intervenant avant les vacances de fin d'année.



Une nouvelle opération interviendra à l'occasion des grandes vacances de juillet et août prochains. Il s’agira aussi bien de plages très connues (Pointe Vénus, Pk 18 à Punaauia), où l’on trouve un large public, que de sites utilisés principalement pour des activités sportives (Plage Jardins de Paofai, Orofara, Papenoo).



Les sites concernés sont les suivants : Plage tombeau roi Pomare; Plage Vaitepiha; Plage Aorai Tinihau; Plage Rohotu Paea; Plage musée des îles; Plage de Vaipoopo Arue; Plage Orohiti; Plage Lafayette; Spot Orofara; Plage Hitimahana; Plage Vaipoopo Punaauia; Spot Embouchure Papenoo; Plage de Taharuu ; Plage Parc Paofai; Spot de la source; Plage Toaroto pk 15; Plage Mc do Punaauia; Plage Hitiaa Pk35.5; Plage Pk 18; Plage PK 19; Plage Ahonu; Plage pointe Vénus; Plage Radisson.



On écoute Nicole Bouteau: