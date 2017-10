Vidéo - Octobre rose: 130 cancers du sein détectés chaque année au fenua

En Polynésie sur 30 000 femmes de plus de 50 ans , seulement 7 000 se font dépister. 130 cancers du sein sont détectés chaque année au fenua. En Métropole, on compte 54 000 nouveaux cas par an. La ligue contre le cancer poursuit son action et recommande fortement le dépistage. Un geste simple qui peut sauver la vie. A partir de 50 ans, une mammographie est gratuite chez le radiologue.



On écoute Patricia Grand, la présidente du comité polynésien de la ligue contre le cancer.